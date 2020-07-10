قبل الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ أول حكم قضائي بسبب العلامات التجارية

لا أحد في مصر الآن إلا والحديث عن العلامات التجارية محور مناقشاته، وذلك عقب ما أثاره مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلانه تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي للكرة المصرية" لناديه لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية كعلامة تجارية تقترن باسم النادي على اللافتات وغيرها من معالم النادي الخاصة.









وفي السطور التالية يكشف "صدى البلد" لمحة عن العلامات التجارية وتاريخها بمصر، حيث إن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وهناك أحكام في القضاء صدرت في العلامات في عام 1924 وما بعدها ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية ثم وضع مواد عقوبات على من يتعدي علي العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة.









وتطور الأمر بأن انضمت مصر الي كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العلامات التجارية بدءا من اتفاقية باريس التي أقرت في 9 / 9 /1883 وانضمت مصر اليها وكذلك اتحاد مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية بما يضمه من وسيلتين للتسجيل الدولي سواء بموجب الاتفاق "اتفاق مدريد" أو بموجب بروتوكول مدريد وانضمت مصر إلى الاتحاد بشقيه الاتفاق والبروتوكول معا وكذلك أيضا وقعت مصر اتفاقية الجات بما تضمه من اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية "تربس" وأخيرا وقعت مصر بالأحرف الأولى على الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة للعلامات التجارية.









وتم إنشاء إدارة العلامات التجارية عام 1940 وعملت بموجب أحكام القانون 57 لسنة 1939 ثم احكام القانون 82 لسنة 2002 الباب الثاني، هي إدارة مركزية في جمهورية مصر العربية لاثبات اسبقية العلامة بالرقم المسلسل ومركزية الفحص الفني للعلامة.









وتعريف العلامة التجارية طبقا للقانون المصرى مادة 63 فإن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجة الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والأرقام والرسوم ، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك اى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو اية بضاعة، وأما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.









وتعتبر العلامة التجارية بطاقة تعريف المنتج ولها اهمية قصوى حيث تعتبر وسيلة لحماية المنتجات التي تحمل العلامة من التقليد، وتعزيز موقف المشروع بالنسبة للمنافسين، ترسيخ شهرة العلامة بمرور الزمن، لتعريف بمصدر المنتج، أداة تمييز بين المنتجات من السلع والخدمات المماثلة.