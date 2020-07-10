ألسن عين شمس تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرق النهائية قبل امتحانهم

قالت الدكتور سلوي رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، إنه فى إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الفرق النهائية التى ستبدأ غدا السبت و فى ضوء خطة الكلية المرسلة للجامعة الخاصة بالإجراءات الاحترازية و الوقائية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد اثناء فترة الامتحانات.





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أضافت الدكتورة سلوي انه تم تعقيم جميع قاعات الكلية التى ستجرى بها الامتحانات بالتعاون مع الجامعة مع مراعاة توزيع أعداد الطلاب فى القاعات و التجهيز لقياس درجات حراراتهم يوميا و عمل اللازم بما يتناسب مع توصيات الإدارة العامة للشؤون الطبية بالجامعة.





وأكدت عميدة كلية الالسن انه سوف يتم تعقيم جميع قاعات الامتحانات يوميا مرتين قبل كل امتحان تحت إشراف قطاع شؤون البيئة بالكلية ونوهت علي ضرورة الإلتزام بتعليمات الكلية الصادرة الخاصة بإجراءات الإمتحانات حرصا على صحة وسلامة الطلاب.





الجدير بالذكر أعلنت الدكتورة سلوى رشاد ، عن استعدادات إدارة الكلية لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من ١١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيًا، وسط إجراءات إحترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع مختلف إدارات و وحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات و الكوارث و المركز الطبي و إدارة الدفاع المدني و الأمن بالكلية.





