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عبد الرحمن رشاد يوضح دور الإذاعة المصرية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق، إن الإذاعة المصرية قاومت المد الإخواني ومحاولتهم السيطرة على إذاعة القرآن الكريم وإذاعة الشباب والرياضة.


وأوضح رشاد فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" عبر قناة "صدى البلد" أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت الاستيلاء على تراث الإذاعة، وفرض ضيوف بعينهم.


أكد رشاد، أن العاملين فى قطاع الأذاعة قاوموا محاولتهم للسيطرة عليها، وأحدثوا توازنا بين جميع الضيوف من أبناء الوطن، والتابعين لجماعة الإخوان.


أوضح رشاد، أن الإذاعة رفضت إذاعة بيان جماعة الإخوان الإرهابية يوم 3 يوليو 2013.

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