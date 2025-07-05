مصر للطيران تزود طائرات بوينج ماكسB737 بأنظمة تكنولوجية لتجنب التصادم

أبرمت الناقل الوطني مصر للطيران، اتفاقية شراكة مع Acron Aviation لتزويد أسطول مصر للطيران من الطائرات طراز بوينج B737-MAX بمسجلات بيانات الرحلة (FDR) وأنظمة تجنّب التصادم الأرضي والجوي TCAS 3000SP، حيث يبلغ عدد طائرات مصر للطيران من هذا الطراز (18) طائرة.

الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصر للطيران، قال في تصريحات خلال فعاليات مشاركة الناقل الوطني مصر للطيران بمعرض باريس الجوي، “إن شراكة التعاون بين مصر للطيران وشركة Acron Aviation، تسهم بشكل مباشر وفعال في دفع النمو بين الجانبين، وفتح أفاق جديدة للتوسع الإقليمي والدولي، وذلك لما تتمتع به شركة Acron Aviation من حلول تكنولوجية عالية الأداء وخبرات تقنية جعلتها الاختيار الأمثل للطائرات الجديدة من طراز بوينج B737-MAX، وقد أثبتت ذلك من قبل من خلال شراكتها معنا في أسطول طائرات A320”.

أوضح رئيس مصر للطيران، أن هذا التعاقد يتماشى مع رؤية مصر للطيران بدعم أسطولها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة النقل الجوى، بهدف تعزيز السلامة التشغيلية وتقديم أفضل تجربة سفر للعملاء.