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رياضة

مدرب المقاولون السابق: الدورى سيعود دون المستوى.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:49 ص
علاء نبيل
علاء نبيل
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حسن العمدة
قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن توقف النشاط الرياضى، بسبب الفيروس التاجي، لم يكن فى صالح الكرة المصرية.

وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ادارة ملف عودة النشاط الرياضى كان خاطئا، فكان لابد من اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية لمناقشة أزمات عودة النشاط اولا، مشددا بأن المسئولين لو درسوا سلبيات استئناف النشاط الحالى، لما اتخذوا هذا القرار بالعودة.

وتابع علاء نبيل، بأنه للمرة الأولى، لم يشعر برغبة الشارع الرياضى فى عودة  النشاط الرياضى، لافتا إلى أن اعداد اللاعبين لبداية موسم جديد يختلف عن استئناف الموسم الحالى.

وتوقع المدرب السابق للمنتخب الوطني، عودة الدورى لن تكون بالمستوى الفني المرغوب به.

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