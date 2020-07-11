الكويت: 625 عالقا مصريا يغادرون إلى القاهرة وسوهاج عبر 4 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 625 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.



وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 480 راكبا إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.



وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة "العربية - مصر"، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية.