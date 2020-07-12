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فن

شيماء حافظ: الراديو أساس صناعة الإعلام وتأثيره يمتد لكل بيت

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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قالت الإعلامية شيماء حافظ مقدمة برنامج "افصل واسمع" على "الراديو 9090"، أن أول ظهور لها كمذيعة كان من خلال تلفزيون عجمان.

وأضافت: "مدير إذاعة دبي سمع صوتى من خلال التليفزيون ولفت نظره وطلبنى للعمل بالاذاعة؛ لأنه كان يبحث عن صوت مصري للعمل معهم، ومن هنا بدأت العمل في المجال الإذاعي".

وتابعت: " الراديو جذبني أكتر من التليفزيون؛ لأن الإذاعة لها سحر خاص، فهو يتيح فرصة التخيل لدى الجمهور الذي نتحدث معه مباشرة في كل الموضوعات من خلال غرفة صغيرة مغلقة، على عكس التلفزيون الذي يتطلب قيودا كثيرة مثل الملابس والشعر وطريقة الجلوس، ولذلك أحببت تجربة الأذاعة لأني وجدتها مريحة أكثر". 

وأضافت " أن الراديو مهم جدا وموجود في كل بيت وتأثيره لا يتوقف ولم تؤثر وسائل التواصل الإجتماعي عليه ولا زالت البرامج المقدمة بالراديو تحظى بمتابعة و نسبة استماع كبيرة واجد أن الراديو قد يتفوق أحيانا على التلفزيون بتواجده مع المستمع في كل وقت يجعله أقرب وسيلة للحصول على الخبر والمعلومة "
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