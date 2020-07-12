AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فى اللحظات الأخيرة.. طلاب ثانوية القليوبية يراجعون مذكرات الكيمياء والجغرافيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:48 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
حرص طلاب الثانوية العامة بالقليوبية على المراجعة النهائية أمام عدد من اللجان فى الدقائق الأخيرة قبل دخولهم لأداء امتحان مادتى الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، من خلال المذكرات والكتب والملخصات لتحصيل أكبر كم من المعلومات فى اللحظات الأخيرة.


من ناحية أخرى، شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة.


وقال طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة، علاوة على 12 لجنة احتياطية، حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.


وأضاف عجلان أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة، وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.


وأكد وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على تجهيز اللجان أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامات.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بـ القليوبية

قبل اللحظات الأخيرة من الامتحان.. طلاب ثانوية القليوبية يراجعون مذكرات اللغة العربية

قلق وخوف.. طلاب الثانوية بالقليوبية يراجعون مذكرات اللغة الأجنبية قبل دخول اللجان

شاهد.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل بدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية

رغم التحذيرات.. زحام أمام عدد من لجان الثانوية العامة بالقليوبية

فى اللحظات الأخيرة.. طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يراجعون المذكرات قبل دخول امتحان الديناميكا

ترشيحاتنا

حالة واحدة يجوز فيها أن نبدأ سورة التوبة بالبسملة .. تعرف عليها

نشرة السوشيال ميديا .. ميدو يشارك جمهوره بصورة كوميدية.. رانيا يوسف تدعم عمرو السولية

محمد صلاح: طاهر محمد طاهر هيفشل في الأهلي لو استمر في الدلع

أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور

كنترولات الثانوية العامة: هناك عدد من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في الفيزياء

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

AdvertisementS

فضح ضابط مخابرات قطري .. مرتضى منصور يصدر بيانا حول الفيديو المفبرك على مواقع التواصل

6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و539 وفاة خلال يوم بـ المكسيك

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

يسرق بياناتك وحساباتك المصرفية .. فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

راح ضحيته ١١ شخصا واحد تلو الآخر..كيف غرق ضحايا شاطئ النخيل؟

تكرار مأساة جورج فلويد .. تظاهر الآلاف في بريطانيا تحت شعار حياة السود أهم.. فيديو وصور

هزمه كورونا.. وفاة الطبيب أحمد ياقوت بالفيروس القاتل فى عزل كفر الزيات

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

حالة واحدة يجوز فيها أن نبدأ سورة التوبة بالبسملة .. تعرف عليها

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

جمال بيومي: الناتو حذر تركيا من تهورها في ليبيا.. والمناورة حسم رسالة عسكرية للداخل والخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة