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تعليم

قاعدة بيانات لأبحاث فيروس كورونا بجامعة بنها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:22 ص
جامعة بنخا
جامعة بنخا
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة قد أطلق قاعدة بيانات لتسجيل البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة والتي تتناول بالدراسة والبحث فيروس كورونا المستجد.
واشار الجيزاوى إلى أن الدراسة تتضمن الناحية التشخيصية أوالعلاجية أو الوقائية وكذلك تأثيره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان ذلك يلأتى في إطار الجهود والاجراءات الاحترازية التي تبذلها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ودعا الجيزاوى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتسجيل بحوثهم العلمية على قاعدة البيانات التي تتناول بالدراسة فيروس كورونا على الرابط التالي:

https://forms.gle/P8Bygcnqq77Y657y6
وأوضح نائب رئيس جامعة بنها بأنه أصحاب هذا الإنتاج الفكري من الاساتذة والباحثين سوف يتم تكريمهم في يوم التميز العلمي بالجامعة.
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