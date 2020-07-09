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تعليم

بمناسبة عيد الأضحى.. 750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:56 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيهًا للعاملين بالجامعة، بمناسبة عيدالأضحى المبارك.

وقالت سامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، إنه جارٍ الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها، على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.


وأكدت "عبدالحميد" حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

كانت كلية التجارة بجامعة بنها قد أطلقت تطبيقا جديدا "اعرف لجنتك" بالتعاون مع البوابة الإلكترونية ووحدة نظم المعلومات بالجامعة للتخفيف عن الطلاب ومعرفة كل طالب مكان لجنته من خلال الرقم القومي.
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