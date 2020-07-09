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تعليم

بالرقم القومي.. تطبيق اعرف لجنتك لأول مرة بـ تجارة بنها

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:55 ص
كلية التجارة بجامعة
كلية التجارة بجامعة بنه
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إبراهيم الهوارى
أطقلت كلية التجارة بجامعة بنها تطبيقا جديدا "اعرف لجنتك" بالتعاون مع البوابة الإلكترونية ووحدة نظم المعلومات بالجامعة للتخفيف عن الطلاب ومعرفة كل طالب مكان لجنته من خلال الرقم القومي.

وقال الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد كلية التجارة إن التطبيق الجديد يطبق لأول مرة في الجامعة، ويأتي في إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بالعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب خلال أوقات الامتحانات خاصة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عميد الكلية الى انه يستطيع اى طالب فى الكلية معرفة مكان مكان لجنة الامتحان بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على رابط التطبيق.

وأشار العبادى الى أن الامتحانات سوف تبدأ فى الكلية يوم السبت 11 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 اغسطس القادم.

من جانبه قال مصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية انه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع إدارة الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

ويمكن للطالب معرفة مكان لجنة الامتحان من خلال الدخول على الرابط التالى
بالرقم القومي.. تطبيق اعرف لجنتك لأول مرة بـ تجارة بنها
بالرقم القومي.. تطبيق اعرف لجنتك لأول مرة بـ تجارة بنها
بالرقم القومي.. تطبيق اعرف لجنتك لأول مرة بـ تجارة بنها
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