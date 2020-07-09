نائب رئيس جامعة بنها بتفقد امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية.. صور

تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب سير أعمال امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية رافقه خلال الجولة الدكتورة إيمان عبدالحق عميد الكلية والوكلاء.





وتابع المغربى سير الامتحانات واطمئن على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.





وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.





كما تفقد المغربى وحدة القياس والتقويم وكذلك وحدة الجودة بالكلية، حيث تستعد الكلية للتقدم للاعتماد الأكاديمى البرامجى لأربعة من برامجها.





يذكر أن امتحانات الفرق النهائية قد بدات بكلية التربية وتستمر حتى يوم الخميس 13 أغسطس القادم.