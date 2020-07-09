AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها بتفقد امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:34 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب سير أعمال امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية رافقه خلال الجولة الدكتورة إيمان عبدالحق عميد الكلية والوكلاء.

وتابع المغربى سير الامتحانات واطمئن على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

كما تفقد المغربى وحدة القياس والتقويم وكذلك وحدة الجودة بالكلية، حيث تستعد الكلية للتقدم للاعتماد الأكاديمى البرامجى لأربعة من برامجها.

يذكر أن امتحانات الفرق النهائية قد بدات بكلية التربية وتستمر حتى يوم الخميس 13 أغسطس القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الآداب

نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا يتفقد الامتحانات بكليات الطب البيطري والتربية الرياضية والحقوق.. صور

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بهندسة شبرا ويفتتح متحف علوم قسم المساحة .. صور

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كلية الهندسة.. صور

المغربى يتفقد سير الامتحانات بحقوق بنها.. شاهد

لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش التونسي.. تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة نحو قاعدة الوطية.. أب يقتل طفلته ضربا بالحزام.. ووفاة أشهر جنرالات إيران في حرب الخليج الأولى

رغم أزمة كورونا.. خبير: مصر أقل دول العالم تضررًا.. واستثمارات المصريين بالخارج تتخطى الـ 29 مليار دولار

سداد 25%.. مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء ..فيديو

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

19 شرطا للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

بسبب كورونا.. المتعافون من الأعراض الخفيفة يعانون آثارا جانبية مخيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

بـ هاف ستوماك وليجن .. ديالا مكي تستعرض رشاقتها من جلسة تصوير جديدة

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام