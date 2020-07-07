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تعليم

لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:55 ص
نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد الامتحانات
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إبراهيم الهوارى
أجرت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق رافقها خلالها الدكتور رضا عبدالحليم عميد الكلية والوكلاء.

واطمأنت نائب رئيس الجامعة على انتظام وانضباط لجان الامتحانات بالكلية وكذلك توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشادت مصطفى بتواجد قيادات الكلية والأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أنه تم توزيع بوابات تعقيم ذاتي على الكليات والمدن الجامعية، وكواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.

كما تم توفير عدد كبير من الكمامات وتسليمها للكليات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم.
لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور
لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور
لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور
لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور
لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور
لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع تتفقد لجان كلية الحقوق.. صور
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