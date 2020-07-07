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تعليم

منعا للغش.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحانات التاريخ والفيزياء

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:33 ص
امتحانات ثانوية عامة
امتحانات ثانوية عامة
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إبراهيم الهوارى
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم امتحان مادتي التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية منعًا للغش.




وقام مسئولو أمن اللجان بتفتيش حقائب الطلاب وعدم السماح بدخول أي متعلقات لجان الامتحانات سوى المستخدمة والمصرح بها فقط من وزارة التربية والتعليم.


من ناحية أخرى، شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة ومنع تجمعات الأهالي.


من جانبه، قال طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إنه تم التشديد على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الوزارة بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف.


كما تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الآمن للجنة.


وشدد "عجلان" على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب، أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحًا ومتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية، وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.


وذكر أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم، علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.
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