الغرفة التجارية بالغربية: تعزيز الأرصدة من المخزون السلعي أمر ضروري لتلبية احتياجات المواطنين

أكد الدكتور صلاح انور الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية، ضرورة العمل على تعزيز الأرصدة من المخزون السلعى والالتزام بالأسعار المتعارف عليها.









وأضاف الكمونى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطاب الوارد من وزارة التجارة والصناعة والخاص باتخاذ ما يلزم من التدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع تجار المحافظة المنتسبين في شتى المجالات نسعى إلى تنفيذه.





واستعرض ما تعرضت له الأنشطة التجارية من أضرار في ظل الأزمة الراهنة التى تعرضت إليها البلاد من الآثار السلبية الناتجة عن جائحه كورونا وكذلك جهود الغرفة بالتعاقد لتوفير التحاليل المطلوبة لفيروس كورونا للتجار وذويهم والمنتسبين بالغرفة التجارية.