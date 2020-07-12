AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الغرفة التجارية بالغربية: تعزيز الأرصدة من المخزون السلعي أمر ضروري لتلبية احتياجات المواطنين

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:05 م
السلع الغذائية
السلع الغذائية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور صلاح انور الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية، ضرورة العمل على تعزيز الأرصدة من المخزون السلعى والالتزام بالأسعار المتعارف عليها.


وأضاف الكمونى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطاب الوارد من وزارة التجارة والصناعة والخاص باتخاذ ما يلزم من التدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع تجار المحافظة المنتسبين في شتى المجالات نسعى إلى تنفيذه. 

واستعرض ما تعرضت له الأنشطة التجارية من أضرار في ظل الأزمة الراهنة التى تعرضت إليها البلاد من الآثار السلبية الناتجة عن جائحه كورونا وكذلك جهود الغرفة بالتعاقد لتوفير التحاليل المطلوبة لفيروس كورونا للتجار وذويهم والمنتسبين بالغرفة التجارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب زحام العيد.. الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية

وزير العدل يوافق على عمل فرع للشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية كخدمة مميزة للتجار

غرفة الإسماعيلية تكشف معوقات إطلاق خدمة الشباك الواحد

غرفة المنيا التجارية ترصد "مليون جنيه" لمواجهة أزمة كورونا

إلزام المترددين على الغرفة بارتداء الكمامة.. تجارية الإسماعيلية تعلن ضوابط جديدة لمواجهة كورونا

غرفة دمياط التجارية: فحوصات طبية عن فيروس كورونا للتجار بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان

السيسي: كل مواطن هيطلب شقة من الدولة هيحصل عليها

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

بعد إصابتهما بكورونا.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ أميتاب باتشان ونجله

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس