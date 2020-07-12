تعرف لماذا ينصح بعدم إزالة طلاء السيارة الأساسي

قال الخبير الألماني ستيفان بول لطلاء السيارات من كونيجسبرون، إنه عند تجديد السيارة ووضع طلاء جديد، فمن من غير الضروري صنفرته بشكل يزيله بالكامل لأن الطلاء القديم للسيارات الذي يتم تثبيته بقوة على السطح هو أفضل أساس للطلاء الجديد.





وأضاف بول أن الطلاء على السيارة قد ينهار من على السطح أو يتفاعل بشكل غير مرغوب فيه عند الصنفرة بشكل كبير ، والحل الوسط والعملى لكي يتم تحمل سمك طبقة الملوق بحد أقصى من 2 إلى 3 ملم.





وأوضح بول أنه يتم تغطية المناطق غير الصدأ على الفور بمواد أولية من راتنجات الايبوكسي ذات مكونين لمنع تكوين الصدأ الجديد ، ثم يتم حماية الجسم باستخدام مادة الإيبوكسي التمهيدي في جميع النقاط التي تمت معالجتها.





ومن أجل اكتشاف حتى أصغر تفاوت في الصفائح المعدنية ، يتم تطبيق طبقة رقيقة من الطلاء الأسود مع علبة رذاذ أو ما يسمى بمسحوق التحكم على البقع المشبوهة بعد الملوق الأول ، مثل المصدات الكبيرة.





ثم يتم طحن المنطقة المسودة قليلًا، يجب دائمًا تكييف كتلة السنفرة مع السطح إذا أمكن ، حيثما تبقى بقع سوداء ، و لمنع تكوين الحواف بين الحشو ، والصفائح المعدنية والطلاء القديم ، تم طلاء طبقة رقيقة من أساس الإيبوكسي مسبقًا قبل الحشو.