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وزير الإسكان: القضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة.. نهاية العام.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:16 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان, إنه بنهاية عام 2020 سوف يتم القضاء علي المناطق الخطرة والغير آمنة بجمهورية مصر العربية كما وعدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

وأضاف عاصم الجزار خلال تصريحات تليفزيونيه علي قناة "ON E" الفضائية, أن تم تحقيق جزء كبير من حلم التخلص من المناطق الخطرة.

وتابع وزير الإسكان: لدينا الأن 13 محافظة خالية من المناطق الخطرة والغير آمنة وبنهاية ديسمبر 2020 سوف نعلن عن عدم وجود مناطق خطرة وغير آمنة في مصر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه منذ 2014 وحتي الآن ونحن نقوم بأنشاء مدن وأحياء جديدة بتكلفة تقديرة 61 مليار جنية وهذه أعباء كبيرة جدا علي الدولة دون عوائد مادية ولكن كل هذا لمصلحة المواطن المصري.

وأشار إلي أن مشاريع الإسكان تعتبر من أهم محاور العدالة الاجتماعية لانها تعمل علي نقل المواطن من معيشة في أماكن خطرة وغير آمنة إلي أماكن تليق به كمواطن مصري.

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