AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دعم مؤسسات الدولة: حسم 2020 أثبتت الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى فى تحديث وتطوير الجيش

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
أحمد أيمن
أكدت الحملة الرسمة لدعم مؤسسات الدولة ان المناورة حسم 2020 بعثت بمجموعة من الرسائل العاجلة والمهمة فى مقدمتها قدرة القوات المسلحة المصرية سيف ودرع مصر والأمة العربية على صد اى عدوان ضد الأمن القومى المصرى والعربى.

وقال اللواء أحمد زغلول فى بيان اصدره اليوم ان المناورة أكدت للرأى العام المصرى والعربى والعالمى الرؤية الثاقبة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة بتسليح وتطوير القوات المسلحة منذ ان تولى مهام الحكم.

وتابع:" التحديث تم لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن لأنه يعلم جيدًا كم المكائد التي تُدبر وتحيط بالدولة المصرية من قوى الشر والظلام وجماعات التطرف والإرهاب مؤكدا ان وصول الجيش المصرى للمرتبة العاشرة عالميا لم يأت من فراغ وانما جاء من رؤية ثاقبة لقائد وطنى قادر على حماية الامن القومى المصرى والعربى.

وأوضح اللواء أحمد زغلول أن المناورة "حسم 2020" أكدت لكل من يهمه الامر على مستوى العام كله أن الجيش المصري هو خير اجناد الأرض ولا يمكن قهره وتؤكد أيضًا أنه لا يمكن لأحد أن يضر المصالح المصرية او الامن الليبيى والامن القومى العربى وهى رسالة ردع حاسمة لكل من يفكر أو تسول له نفسه تهديد ترابنا الوطني أو مصالحنا الحيوية داخل وخارج الحدود وأمن أشقائنا فى ليبيا وفي الدول العربية والخليج العربي.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية قادرة بفضل عزيمتها وإيمانها وتسليحها القوي على صد أي تهديدات تمس الأمن القومى المصري لان هناك عقيدة راسخة داخل قلوب وعقول جميع صقور وبواسل القوات المسلحة بالدفاع حتى اخر نفس عن مصر ومقدساتها وأمنها واستقرارها اضافة الى الدعم الكبير والثقة التى لاحدود لها من الشعب المصرى العظيم فى الجيش المصرى والعالم كله على ادراك ووعى كاملين بالعلاقة الأبدية بين الشعب المصرى وقواته المسلحة والتى هى من الأسباب الرئيسية فى بقاء الدولة المصرى قوية ومتماسكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردع لكل من يهمه الأمر.. تامر أمين يكشف الهدف من مناورة حسم 2020

رئيس الحركة الوطنية عن حسم 2020: مصر لديها جيش قوي يدافع عنها

برلماني: مناورة حسم 2020 رسالة ردع لأعداء الوطن

حسم 2020.. البرلمان يدعم مناورة القوات المسلحة للدفاع عن الحدود المصرية.. ونواب: رسالة حاسمة لأردوغان وجنوده المرتزقة

صحف عالمية: مناورة حسم 2020 رسالة رادعة لتركيا

سلامة الجوهري: القوات المسلحة في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي

ترشيحاتنا

الجماعة تؤدي صلاة الفجر.. هل أقضى صلاة السنة بعد الفريضة أم أنتظر عقب شروق الشمس؟

مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

من الساحل الشمالي.. فيفي عبده تطرح أسئلة جدلية على جمهورها.. فيديو

اللي عايز يجرب يقرب.. ناجي شهود يكشف الرسائل وراء حسم 2020

فيديوجراف| الفيفا يضع اتحاد الكرة في ورطة بخطاب شديد اللهجة

الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة