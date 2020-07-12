دعم مؤسسات الدولة: حسم 2020 أثبتت الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى فى تحديث وتطوير الجيش

أكدت الحملة الرسمة لدعم مؤسسات الدولة ان المناورة حسم 2020 بعثت بمجموعة من الرسائل العاجلة والمهمة فى مقدمتها قدرة القوات المسلحة المصرية سيف ودرع مصر والأمة العربية على صد اى عدوان ضد الأمن القومى المصرى والعربى.





وقال اللواء أحمد زغلول فى بيان اصدره اليوم ان المناورة أكدت للرأى العام المصرى والعربى والعالمى الرؤية الثاقبة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة بتسليح وتطوير القوات المسلحة منذ ان تولى مهام الحكم.





وتابع:" التحديث تم لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن لأنه يعلم جيدًا كم المكائد التي تُدبر وتحيط بالدولة المصرية من قوى الشر والظلام وجماعات التطرف والإرهاب مؤكدا ان وصول الجيش المصرى للمرتبة العاشرة عالميا لم يأت من فراغ وانما جاء من رؤية ثاقبة لقائد وطنى قادر على حماية الامن القومى المصرى والعربى.





وأوضح اللواء أحمد زغلول أن المناورة "حسم 2020" أكدت لكل من يهمه الامر على مستوى العام كله أن الجيش المصري هو خير اجناد الأرض ولا يمكن قهره وتؤكد أيضًا أنه لا يمكن لأحد أن يضر المصالح المصرية او الامن الليبيى والامن القومى العربى وهى رسالة ردع حاسمة لكل من يفكر أو تسول له نفسه تهديد ترابنا الوطني أو مصالحنا الحيوية داخل وخارج الحدود وأمن أشقائنا فى ليبيا وفي الدول العربية والخليج العربي.



