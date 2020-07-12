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مرأة

وداعا للفوضى.. أفكار تنظيم المنزل

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنت تحاولين الحصول على نوم جيد في غرفة نومك أو تسترخي في غرفة المعيشة الخاصة بك يمكنك أن تتعرفي علي طرق بسيطة للحصول على تنظيم افضل.

طاولة مزودة بمساحة تخزين مدمجة، تمكنك من تكديس كتبك أو شحن الكابلات والأشياء غير الضرورية في مساحة التخزين عندما لا تكون قيد الاستخدام.  

هل ترغب في تناول الطعام على طاولة الطعام أو العمل في مكتب مناسب ولكن لا يمكنك ذلك بسبب قيود المساحة، لا داعي للقلق ، فالطاولات القابلة للطي تحقق لك ذلك. 

تأتي هذه الوحدات متعددة الوظائف مع تخزين مدمج حيث يمكنك عرض أو تخزين أدوات المائدة أو الكتب الخاصة بك.
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