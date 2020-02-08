بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة

تعد الموضة فى عالم الديكور من أكثر الأشياء التى تقوم بأتياعها الفتيات المقبلات على الزواج ، ولكن ذلك يجعلك تتعرضين لأخطاء عند تصميم وتنفيذ ديكور منزلك دون النظر الى ابعاد اخرى في أساسيات الديكور .





ولذلك نقدم لكى أبرز النصائح التى قد تفيدك وهى...





- لا تضعي لمبة الإضاءة في مكان واحد او في المنتصف فقط ، بل قومي بتوزيع الإضاءة على مختلف انحاء الغرفة.





- صغر حجم السجادة او عدم وجودها ، مما يؤدي الى مظهر غير محبب و غير مرضي في غرفة المعيشة ، استخدمي السجادة الكبيرة و التي تعطي مساحة اكبر .





- عدم تخصيص مكان لوضع التليفزيون او وضعة بجانب النافذة مما يؤثر على العينين و الرؤية ، لذلك يجب وضع التلفزيون داخل حائط معلق.





- لا تستخدمي الأثاث ذات اللون الغامق في الأماكن ذات السقف المنخفض.





- ضعي الصور في الأماكن المخصصة لها و بإنتظام حتى تعطي ديكور رائع و مظهر منظم و منسق.





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- لا تستخدمي الكسوة ذات الطابع القديم في تغطية الأثاث الخاص بكي و لكن قومي بتجربة بعض من الأقمشة ذات الطابع الحديث.



