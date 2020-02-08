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مرأة

بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة

السبت 08/فبراير/2020 - 04:00 ص
ديكور
ديكور
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نهى هجرس
تعد الموضة فى عالم الديكور من أكثر الأشياء التى تقوم بأتياعها الفتيات المقبلات على الزواج ، ولكن ذلك يجعلك تتعرضين لأخطاء عند تصميم وتنفيذ ديكور منزلك دون النظر الى ابعاد اخرى في أساسيات الديكور .

ولذلك نقدم لكى أبرز النصائح التى قد تفيدك وهى...

- لا تضعي لمبة الإضاءة في مكان واحد او في المنتصف فقط ، بل قومي بتوزيع الإضاءة على مختلف انحاء الغرفة.

- صغر حجم السجادة او عدم وجودها ، مما يؤدي الى مظهر غير محبب و غير مرضي في غرفة المعيشة ، استخدمي السجادة الكبيرة و التي تعطي مساحة اكبر .

- عدم تخصيص مكان لوضع التليفزيون او وضعة بجانب النافذة مما يؤثر على العينين و الرؤية ، لذلك يجب وضع التلفزيون داخل حائط معلق.

- لا تستخدمي الأثاث ذات اللون الغامق في الأماكن ذات السقف المنخفض.

- ضعي الصور في الأماكن المخصصة لها و بإنتظام حتى تعطي ديكور رائع و مظهر منظم و منسق.

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- لا تستخدمي الكسوة ذات الطابع القديم في تغطية الأثاث الخاص بكي و لكن قومي بتجربة بعض من الأقمشة ذات الطابع الحديث.

- لا تتبعي شكل او نظام بعينة في ديكور المنزل ، فلابد من التنويع بين المودرن و الكلاسيك و الطابع الأثري القديم ، لأعطاء مظهر مختلف ومبهج.
بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة
بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة
بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة
بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة
بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة
بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة
بـ الصور.. أخطاء تجنبي فعلها فى غرفة المعيشة
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