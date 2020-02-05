في السنة الأولى.. تعرفي على الأوقات الصحية لتقديم المياه لطفلك

تحتار العديد من الأمهات كثيرًا حول الوقت الذى تستطيع فيه تقديم مياه الشرب لطفلها الرضيع، وهل المياه فى الشهور الأولى صحية على الطفل أم لا.
وكشفًا عمّا قدّمه موقع "parents" إليكى أبرز المعلومات حول الأوقات المناسبة لتقديم المياه لطفلك.
- يفضل أن يعتاد الطفل أولًا على تناول الأطعمة البسيطة، وهذا يكون بعد مرور 4 أو 6 أشهر ومع دخول الأطعمة يمكنك تقديم المياه بشكل بسيط لطفلك، ولكن إذا كانت الرضاعة طبيعية لا يفضل تناول المياه إلا بعد مرور 6 أشهر والاكتفاء بالحليب لاحتوائه على مياه بنسبة 60%.
- لكن إذا كان الطفل يتناول اللبن الصناعى فهو يحتاج إلى المياه، ولكن بكميات قليلة بعد كل وجبة فقط، وذلك لأن شرب كمية كبيرة من المياه على مدار اليوم تجعلهم يشعرون بالشبع.
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- يفضل تناول المياه بكميات كبيرة بعد مرور الستة أشهر على الطفل، وذلك لاعتياده على تناول الأطعمة والقدرة على التحرك والاعتماد على النفس.