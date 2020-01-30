كل ما تريد معرفته حول أهم أسباب عدم تركيز طفلك وقت الدراسة

يتميز الأطفال الصغار بالحركة والطاقة الكبيرة والنشاط لذلك من الصعب أن نجد الطفل لديه تركيز لمدة طويلة خاصة في وقت المدرسة، ولذلك سنقدم لك أبرز الأسباب التى تؤدى إلى عدم التركيز.





ووفقًا لموقع "parents" إليكى أهم الأسباب وهى:-





الملل:

يتغير انتباه الطفل لشيء آخر عند الاستمرار لمدة طويلة في عمل نفس الشيء، فالشرح بنفس الأسلوب يجعل الطفل يشعر بالملل مما يجعله يتحول للتفكير بشيء جديد، ويفقد تركيزة بشكل تام.









الفضول:

من المعروف أن الأطفال لديهم حب استطلاع كبير، لذلك من السهل أن يفقدوا التركيز أثناء شرح المعلمة لحدوث شئ اخر أمامهم، أو محاولة للمشاجرة مع صديق له أو اللعب.





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النشاط الكبير: