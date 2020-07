أصالة تعلن انتهاء التحضير لألبومها الجديد وتوجه رسالة لـ سهم

View this post on Instagram

بكلّ المحبّة والإحترام والتّقدير ...أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي #سهم .. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيرًا قد اكتملّ.. وكذلك أشكره جدًّا على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين.. قضاهم بإشرافه أيضًا على أدائي في أغلب أغنياتي .. ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور..أغنيات عملي القادمّ والّذي سيحمل بإذّن الله إسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالي ، الأمير سعود بن محمّد العبد الله .. سهم صانع مُهمّ .. كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق .. لاأعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف .. أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن .. فجميعهم كحزمة ورد ..ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينه .. كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم ٢٠ بضمّ عشرون عمل .. في كلّ واحد منهم عشنا أيّامًا طوال .. لمّ يكنّ لعناءها طعم ألم ..بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار ..على إكمال لوحتنا ..لنأمل حين ستصبح بين أيديكم .. أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ مالايستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه .. وقدّ يعجز .. وأخيرًا أكرّر شكري وامتناني لمن كان رائدًا مع قليل مثله .. للافتخار بلقب (سهمّ) والارتقاء به لمكانة وهبته الحياة إيّاها بنسبه المُشرّف ..وقدّ كان لي معه منذ البداية نصيب بنجاح كبير .. سيستمرّ بإذن الله ويعلو .. أختم اليوم بكلمة هي أقلّ مايُقال .. #شكرا_سهم #اصاله