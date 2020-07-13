AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصالة تعلن انتهاء التحضير لألبومها الجديد وتوجه رسالة لـ سهم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
اعلنت الفنانة أصالة، إنتهاء التحضير لألبومها الجديد، وقامت بتوجيه رسالة لـ "سهم" المشرف على الألبوم وذلك من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام".

قالت أصالة :"بكلّ المحبّة والإحترام والتّقدير ...أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي #سهم .. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيرًا قد اكتملّ.. وكذلك أشكره جدًّا على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين.. قضاهم بإشرافه أيضًا على أدائي في أغلب أغنياتي .. ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور..أغنيات عملي القادمّ والّذي سيحمل بإذّن الله إسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالي ، الأمير سعود بن محمّد العبد الله .. سهم صانع مُهمّ .. كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق".

إقرأ أيضًا:

وتابعت قائلة :"لا أعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف .. أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن .. فجميعهم كحزمة ورد ..ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينه .. كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم ٢٠ بضمّ عشرون عمل .. في كلّ واحد منهم عشنا أيّامًا طوال .. لمّ يكنّ لعناءها طعم ألم ..بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار ..على إكمال لوحتنا".

بينما إختتمت حديثها قائلة :"لنأمل حين ستصبح بين أيديكم .. أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ مالايستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه .. وقدّ يعجز .. وأخيرًا أكرّر شكري وامتناني لمن كان رائدًا مع قليل مثله .. للافتخار بلقب (سهمّ) والارتقاء به لمكانة وهبته الحياة إيّاها بنسبه المُشرّف ..وقدّ كان لي معه منذ البداية نصيب بنجاح كبير .. سيستمرّ بإذن الله ويعلو .. أختم اليوم بكلمة هي أقلّ مايُقال .. #شكرا_سهم #اصاله

View this post on Instagram

بكلّ المحبّة والإحترام والتّقدير ...أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي #سهم .. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيرًا قد اكتملّ.. وكذلك أشكره جدًّا على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين.. قضاهم بإشرافه أيضًا على أدائي في أغلب أغنياتي .. ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور..أغنيات عملي القادمّ والّذي سيحمل بإذّن الله إسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالي ، الأمير سعود بن محمّد العبد الله .. سهم صانع مُهمّ .. كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق .. لاأعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف .. أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن .. فجميعهم كحزمة ورد ..ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينه .. كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم ٢٠ بضمّ عشرون عمل .. في كلّ واحد منهم عشنا أيّامًا طوال .. لمّ يكنّ لعناءها طعم ألم ..بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار ..على إكمال لوحتنا ..لنأمل حين ستصبح بين أيديكم .. أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ مالايستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه .. وقدّ يعجز .. وأخيرًا أكرّر شكري وامتناني لمن كان رائدًا مع قليل مثله .. للافتخار بلقب (سهمّ) والارتقاء به لمكانة وهبته الحياة إيّاها بنسبه المُشرّف ..وقدّ كان لي معه منذ البداية نصيب بنجاح كبير .. سيستمرّ بإذن الله ويعلو .. أختم اليوم بكلمة هي أقلّ مايُقال .. #شكرا_سهم #اصاله

A post shared by Assala (@assala_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تروج لـ أوبريت "انتو لها" عبر انستجرام

مي فاروق تهنئ أصالة بعيد ميلادها

رامي صبري يهنئ أصالة بعيد ميلادها

لازم وضرورى نكون صحاب.. أصالة تشيد بصداقتها مع نوال الزغبي

للمطربة أصالة.. "جيتني مكسور" تتخطى 2 مليون مشاهدة

قبل طرحها.. رسالة مؤثرة لـ أصالة عن أغنية "الحب والسلام"

ترشيحاتنا

الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

النائب العام: حجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرها ومضاهاة بصمته الوراثية لإثبات نسب البنت

ادعولي ربنا يشفيني.. لطفي لبيب: اعتبروني اعتزلت التمثيل.. فيديو

التنمية المحلية توضح طرق التصالح للعقارات المخالفة.. فيديو

وفاة رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بسبب كورونا

قرار عاجل من فايلر بشأن إلغاء معسكر الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها