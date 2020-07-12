شكرا على إظهاري بأجمل شكل.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لصديقها

نشرت الفنانة اصاله صوره جديده لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".





وظهرت برفقه الميكب ارتيست الخاص بها تشكره على كل اوقاته معها.

وكتبت معلقه على الصوره:" فيه أشخاص بياخدوا الضوّ منّ مهنتهم .. وقلال بيضيفوا للمهنه إحترافيّه وإحترام وتقدير.. بسّام فتّوح شخص خاصّ طموح لأبعد الحدود ..صديق منّ أرّقى مايكون .. وفي لطيف المعشر مُحبّ وشاطر برتبة دكتور .. شكرًا ياصديقي القديم الجديد على كلّ الوقّت الرائع الّلي عطيتني ياه .. وشكرًا على محبتك لتفاصيلي وإظهارها بأجمل شكل".





الجدير بالذكر ان حققت أغنية جيتني مكسور للفنانة السورية أصالة نصري 11 مليونا و832 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، في منتصف يونيو الماضي.





واحتلت أغنية جيتني مكسور، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها