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منوعات

فيروس كورونا يظل في الهواء لهذه المدة.. تفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد أن انتهى جدال انتشار كوفيد -19 في الهواء وأكدت عليه منظمة الصحة العالمية، حذرت عالمة بارزة  من أن قطرات فيروس كورونا المستجد يمكن أن تظل محمولة في الهواء ونشطة لمدة تصل إلى ساعة.

فقد حذرت البروفيسور "ويندي باركلي" من" إمبريال كوليدج لندن "، وهي عضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ (SAGE) ، من أن الفيروس كورونا المستجد  يمكن أن يبقى في الهواء لفترات طويلة من الوقت بعد تنفسه.


وقالت البروفيسور "باركلي" إن الأدلة تتزايد على أن قطرات الفيروس المستجد تظل عدوى لعدة ساعات، مما يزيد من فرص انتقال العدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

وأضافت :"نحن نعلم أن الفيروس الذي يسبب كورونا يمكن أن يظل قابلًا للحياة ، ويبقى معديًا في هذه القطرات الصغيرة جدًا، وهذا يزيد من احتمالية انتقال كوفيد -19 من خلال هذه الجسيمات الصغيرة التي يمكن أن تتتبع عبر الهواء ، ومن المحتمل أن تنتقل".


أشار الخبير بالفعل إلى وجود طرق أخرى للقبض على الفيروس، حيث قالت: "هناك طرق أخرى أيضًا ، علينا أن نضع في اعتبارنا أن طرق الاتصال الوثيقة مثل  لمس شخص ما مباشرة ، ولمس سطح ملوث، لذا فإن غسل أيدينا لا يزال مهمًا للغاية".

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