إنتر ميلان يتحدى أزمة الإصابات أمام تورينو في الدوري الإيطالي





ويحتل إنتر المركز الرابع في جدول فرق الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن يوفنتوس المتصدر وثلاث نقاط عن لاتسيو الذي يحتل الوصافة، بينما يأتي تورينو في المركز الـ16 برصيد 34 نقطة.





ويضع إنتر ميلان عينه في مباراة اليوم، على الثلاث نقاط، من أجل تعزيز موقعه في جدول الكالتشيو.





ويعاني النيترازوري من عدة غيابات بسبب الإصابات التي لا تزال تضرب لاعبي الفريق، حيث سيفتقد لجهو كل من ماتياس فيتشينو، روميلو لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش.

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره تورينو، اليوم، الإثنين، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من الدوري الإيطالي.