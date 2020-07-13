لتفانيه في العمل.. نائب محافظ الجيزة تكرم مشرف قطاع نظافة الدقي

واصلت محافظة الجيزة لدعم وتكريم المتميزين في مختلف قطاعات المحافظة، وذلك لتحفيز العاملين على التميز والتفاني في العمل بما يضمن تحقيق أعلى معدلات العمل.

وكرمت محافظة الجيزة ممثلة في هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، رضا على عيد مشرف قطاع نظافة الدقي بهيئة نظافة الجيزة وذلك لمجهوداته وتميزه في عمله.



وقامت نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع بتسليمه شهادة تقدير متمنية له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدة أن تلك النماذج المتفانية في عملها تستحق كل تقدير لتشجيع الجميع على التميز والتفاني في أعمالهم.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تكريم العاملين المتميزين بالمحافظة والهيئات والمديريات التابعة لها.