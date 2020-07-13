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فن

كارول سماحة تشارك جمهورها الكليب الجديد عبر انستجرام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:10 م
كارول سماحه
كارول سماحه
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ندى فكري
 نشرت الفنانة كارول سماحة، فيديو كليب الجديد و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"

وعلقت كارول علي الفيديو قائله : " الكليب الجديد "

و حقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 3 مليون و820 ألف مشاهدة، منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري. 

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.

واستطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهر كارول سماحة بشكل مختلف عما اعتاد عنه الجمهور، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها، نالت إعجاب الكثيرين، وأهل كارول لتصبح التريند الأول في "تويتر" عقب عرض الفيديو كليب.
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