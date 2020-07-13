نائب محافظ الفيوم يوجه بغلق 3 مقاهى وتحويل أطباء وممرضين بمستشفى إطسا للتحقيق

قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بجولة ميدانية بمركزي الفيوم وإطسا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة اطسا، والمركز التكنولوجي بمدينة الفيوم، وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتحديد أماكن لدخول وخروج المواطنين، حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين بالمركزين.









كما تفقد نائب محافظ الفيوم، خلال جولته بمركز إطسا، أحد الميادين التي يجري تطويرها وعدد من مكاتب البريد ووجه بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين أمام مكاتب البريد مع الحفاظ على المسافات البينية والإجراءات الوقائية، كما تفقد نائب المحافظ سير العمل بمستشفى اطسا المركزي ووجه بتحويل عدد من الأطباء والتمريض بالمستشفى للتحقيق بسبب عدم تواجدهم على رأس العمل والالتزام بالنوبتجيات المقررة.





كما قام نائب المحافظ خلال الزيارة بافتتاح المعرض الخيري الذي نظمته جمعية الأورمان، للأيتام والأسر الأولى بالرعاية بمركز اطسا، وذلك بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضياء أنور مدير فرع جمعية الأورمان بالفيوم، حيث يستفيد من المعرض 300 أسرة ويضم ملابس جاهزة وشنط وأحذية ومفروشات جديدة.





وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ خلال جولته بمركز إطسا وجه بغلق ٣ مقاهٍ لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من سيارات الأجرة بسبب عدم الالتزام بالكمامة أو زيادة عدد الركاب عن الحد المقرر.





وأضاف، أن الجولة التفقدية لنائب المحافظ بمدينة الفيوم، شملت أيضًا تفقد سير العمل بإدارات التموين داخل مجمع المصالح، ووجّه بتنظيم العمل ومنع التزاحم، كما وجّه بتكثيف الحملات للتأكد من مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.