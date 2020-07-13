هيئة دبي للطيران: فحص PCR ليس إلزاميا للقادمين

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، اليوم الاثنين، أن الأخبار المنسوبة إليها حول إجراءات السفر إلى دبي غير صحيحة.









وأشارت الهيئة في بيان إلى أنه "ليس إلزاميًا على جميع المسافرين إلى دبي إجراء فحص PCR الخاص بفيروس كورونا قبيل مغادرة الجهة القادمين منها".









وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.









في سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، أنه سيتم عودة التأشيرات السياحية بشكل تدريجي في القريب العاجل، لافتة إلى منح المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الموجودين داخل الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد 1 مارس 2020، تقرر منحهم مهلة 3 أشهر اعتبارًا من أمس 12 يوليو للتجديد.









وأفادت بمنح الموجودين خارج الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد الأول من مارس 2020، مهلة لمدة شهر واحد من تاريخ وصولهم إلى الدولة لتجديد إقاماتهم.