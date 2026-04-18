إنجاز علمي.. براءة اختراع مصرية تعزز تكنولوجيا أشباه الموصلات

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حصول الجامعة على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع، وذلك باسم الجامعة ولصالح الباحث الرئيسي الدكتور محسن غالي، في خطوة تعكس التقدم المتسارع في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

ويتناول الاختراع تطوير وحدة مبتكرة من الكربون الجرافيتي تُستخدم في تصنيع أغشية رقيقة من أشباه الموصلات، والتي تدخل في إنتاج الدوائر الإلكترونية المغناطيسية متناهية الصغر، وذلك باستخدام تقنية التبخير الحراري، بما يسهم في تحسين كفاءة وجودة التصنيع في هذا المجال الحيوي.

ويتميز الابتكار الجديد بقدرته على تبخير المواد عالية الانصهار تحت ضغط منخفض وبكفاءة اقتصادية، ما يمثل نقلة نوعية في تطوير أجهزة التبخير الحراري المستخدمة داخل مصانع الدوائر الإلكترونية الدقيقة، ويعزز من فرص توطين تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة محليًا.

وأعرب الدكتور عمرو عدلي عن خالص تهنئته للباحث، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز كوادر الجامعة وريادتهم في مجالات البحث العلمي والتطبيقي، مشيرًا إلى استمرار دعم الجامعة للابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية التكنولوجية المستدامة

