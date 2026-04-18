مدينة من المستقبل.. "The Spine" أول مدينة ذكية في مصر تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي

أطلق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مشروع The Spine داخل مدينتي باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ورأس مال مدفوع يبلغ 69 مليار جنيه بمشاركة البنك الأهلي المصري، في مشروع يستهدف تحقيق مساهمة مباشرة تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن تحقيق حصيلة ضريبية متوقعة تبلغ 818 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، بما يرسخ مكانة المشروع كأحد أكبر المشروعات الخاصة ذات الأثر المباشر على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، للإعلان عن انطلاق المشروع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية ، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن The Spine لا يمثل مشروعًا عقاريًا تقليديًا، وإنما يطرح نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للشركات العالمية والاستثمارات الدولية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف استقبال عشرات الملايين من الزوار سنويًا، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتجارية والسياحية، ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وفي استعراض تفاصيل المشروع، أوضح هشام طلعت مصطفى، أن The Spine يضم 165 برجًا تتنوع بين الاستخدامات السكنية والإدارية والفندقية، ويجسد نموذجًا متطورًا لما يعرف بـ Cognitive City أو المدينة المعرفية المتكاملة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية، لتكون وجهة عالمية تجمع بين السكن العصري، والمال والأعمال، والتسوق، والترفيه، والابتكار داخل منظومة عمرانية متكاملة.

وأضاف أن المشروع يشهد للمرة الأولى إنشاء شبكة طرق لوجستية كاملة تحت الأرض، في خطوة تستهدف تحويل المدينة من كتلة عمرانية تقليدية إلى كيان ذكي يتفاعل مع مستخدميه ويتطور وفق احتياجاتهم.

وأوضح أن المشروع يضم أكثر من مليون ونصف متر مربع من المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، تمثل 70% من إجمالي سطح المشروع، بما يعزز معايير الاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب تغطية تأمينية تتجاوز 30 مليار جنيه، مع تقديم أحدث الخدمات الطبية العالمية من خلال هيوستن ميثوديست.

وأكد أن تصميم المشروع يراعي خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق بيئة نظيفة ومتوازنة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على الصحة العامة ودعم مفهوم Longevity، فضلًا عن تصميم عمراني يستهدف الحد من الضوضاء وتوفير بيئة هادئة ملائمة للسكن والعمل.

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن المشروع لم يكن وليد فكرة طارئة، وإنما جاء نتاج أكثر من خمس سنوات من الدراسات بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، للإجابة عن تساؤل محوري يتمثل في: كيف تصبح مصر وجهة أولى للشركات العالمية؟

وأوضح أن الإجابة تمثلت في اعتماد نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ)، يوفر إطارًا تنظيميًا مرنًا، وإجراءات مبسطة، وحوافز تنافسية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في تأسيس الشركات، وبنية تحتية رقمية متطورة، وتكامل حقيقي بين العمل والحياة.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تقديم وحدات عقارية، بل يقدم منظومة أعمال عالمية متكاملة، مؤكدًا أن فلسفة المشروع تقوم على بناء نموذج اقتصادي جديد، وليس مجرد تطوير أبراج، قائلًا: نحن لا نبني أبراجًا فقط.. نحن نبني نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا.

وأكد أن المشروع يأتي استجابة لتحولات عالمية متسارعة، تشمل إعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية، وتصاعد المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات والعقول، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك بثبات في هذا الاتجاه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرؤية تضع الاقتصاد والتنمية في مقدمة الأولويات.

وشدد على أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بحجمه الاستثماري أو عوائده الاقتصادية، وإنما بما يعكسه من ثقة في الاقتصاد المصري، وثقة في قدرة القطاع الخاص، وثقة في المستقبل.

ووجه هشام طلعت مصطفى رسالة إلى مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن The Spine لا يمثل فرصة استثمارية تقليدية، وإنما دعوة للمشاركة في بناء واحد من أهم مراكز الأعمال في المنطقة، ضمن بيئة صممت لتمكين المستثمرين من النجاح والانطلاق إلى الأسواق العالمية.

وأكد هشام طلعت مصطفى، أن هناك مشروعات يتم تنفيذها، وأخرى تعيد صياغة قواعد اللعبة، مؤكدًا أن The Spine ينتمي إلى الفئة الثانية، لأنه لا يطلق مشروعًا جديدًا فحسب، بل يؤسس لمرحلة جديدة في صناعة المستقبل.