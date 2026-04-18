جامعة القاهرة تُطلق منصة «أثر».. وتدعو طلابها لصناعة بصمتهم الحقيقية داخل المجتمع الجامعي وخارجه

أعلنت جامعة القاهرة عن الإطلاق الرسمي للمرحلة التشغيلية الأولى لمنصة «أثر»، المنصة الرقمية التفاعلية التي تستهدف تمكين طلابها من المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية، وتحويل هذه المشاركة إلى قيمة ملموسة تُسجل في مسيرتهم الجامعية.

وتُوجه الجامعة دعوة مفتوحة إلى جميع طلابها للانخراط بفاعلية في أنشطة المنصة، التي تتيح فرصًا متنوعة في مجالات التطوع، وريادة الأعمال، وتنمية المهارات، والأنشطة الثقافية والإبداعية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التميز العلمي والقدرة على التأثير المجتمعي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن إطلاق منصة «أثر» يُمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة التعليم الجامعي، لافتًا إلى أن منصة «أثر» ليست مجرد أداة رقمية، بل هي نواة لمشروع وطني طموح ينطلق من جامعة القاهرة، وقابل للتطبيق في مختلف الجامعات المصرية، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية في مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء المستقبل.

وقال عبد الصادق إن الجامعة ستعلن، قبل نهاية العام الجامعي 2025/2026، عن قائمة أكثر الطلاب تميزًا وتفاعلًا على المنصة، تمهيدًا لتكريمهم في احتفالية رسمية كبرى، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز خاصة تقديرًا لما قدموه من جهود وأنشطة تُجسد روح المبادرة والمسئولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الحالية تُعد مرحلة تجريبية تشغيلية للمنصة، تتيح للطلاب استكشاف إمكاناتها والمشاركة في أنشطتها بحرية، على أن تصبح نقاط منصة «أثر» متطلبًا إلزاميًا للتخرج لطلاب الجامعة الجدد اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، في إطار توجه استراتيجي يربط بين التعليم والمشاركة الفعلية في تنمية المجتمع.

في سياق متصل، أعربت إدارة الجامعة عن خالص تقديرها للجهات الشريكة التي أسهمت في دعم وإطلاق المنصة، مؤكدة أن هذا التعاون يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومختلف شركاء التنمية.

كما وجهت جامعة القاهرة دعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والشركات، والهيئات التنموية للانضمام إلى منصة «أثر»، والمشاركة في تقديم فرص وأنشطة نوعية للطلاب، بما يعزز من دورهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على العطاء والمنافسة.

وأكدت الجامعة أن منصة «أثر» تمثل بداية لمسار ممتد نحو جامعة حديثة تُقدّر المشاركة، وتُكافئ المبادرة وتمنح طلابها الفرصة الحقيقية لصناعة تأثير إيجابي ومستدام.

ولمزيد من التفاصيل حول منصة «أثر» ، وسبل التسجيل والمشاركة في أنشطتها، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمنصة:

https://athar.cu.edu.eg/