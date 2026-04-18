مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يواجه فريقه بالصراخ خلال أزمة إيران
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جامعة القاهرة تُطلق منصة «أثر».. وتدعو طلابها لصناعة بصمتهم الحقيقية داخل المجتمع الجامعي وخارجه

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن الإطلاق الرسمي للمرحلة التشغيلية الأولى لمنصة «أثر»، المنصة الرقمية التفاعلية التي تستهدف تمكين طلابها من المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية، وتحويل هذه المشاركة إلى قيمة ملموسة تُسجل في مسيرتهم الجامعية.

وتُوجه الجامعة دعوة مفتوحة إلى جميع طلابها للانخراط بفاعلية في أنشطة المنصة، التي تتيح فرصًا متنوعة في مجالات التطوع، وريادة الأعمال، وتنمية المهارات، والأنشطة الثقافية والإبداعية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التميز العلمي والقدرة على التأثير المجتمعي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن إطلاق منصة «أثر» يُمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة التعليم الجامعي، لافتًا إلى أن منصة «أثر» ليست مجرد أداة رقمية، بل هي نواة لمشروع وطني طموح ينطلق من جامعة القاهرة، وقابل للتطبيق في مختلف الجامعات المصرية، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية في مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء المستقبل.

وقال عبد الصادق إن الجامعة ستعلن، قبل نهاية العام الجامعي 2025/2026، عن قائمة أكثر الطلاب تميزًا وتفاعلًا على المنصة، تمهيدًا لتكريمهم في احتفالية رسمية كبرى، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز خاصة تقديرًا لما قدموه من جهود وأنشطة تُجسد روح المبادرة والمسئولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الحالية تُعد مرحلة تجريبية تشغيلية للمنصة، تتيح للطلاب استكشاف إمكاناتها والمشاركة في أنشطتها بحرية، على أن تصبح نقاط منصة «أثر» متطلبًا إلزاميًا للتخرج لطلاب الجامعة الجدد اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، في إطار توجه استراتيجي يربط بين التعليم والمشاركة الفعلية في تنمية المجتمع.

في سياق متصل، أعربت إدارة الجامعة عن خالص تقديرها للجهات الشريكة التي أسهمت في دعم وإطلاق المنصة، مؤكدة أن هذا التعاون يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومختلف شركاء التنمية.

كما وجهت جامعة القاهرة دعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والشركات، والهيئات التنموية للانضمام إلى منصة «أثر»، والمشاركة في تقديم فرص وأنشطة نوعية للطلاب، بما يعزز من دورهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على العطاء والمنافسة.

وأكدت الجامعة أن منصة «أثر» تمثل بداية لمسار ممتد نحو جامعة حديثة تُقدّر المشاركة، وتُكافئ المبادرة وتمنح طلابها الفرصة الحقيقية لصناعة تأثير إيجابي ومستدام.

ولمزيد من التفاصيل حول منصة «أثر» ، وسبل التسجيل والمشاركة في أنشطتها، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمنصة:
https://athar.cu.edu.eg/

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

شيرى تيجو 7 و ZS .. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

بروتون ساجا موديل 2026

مواصفات بروتون ساجا موديل 2026 الجديدة

نيسان صنى موديل 2026

نيسان صني 2026 تباع بهذه المواصفات

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد