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محافظات

مستقبل وطن في أسوان يتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى صدر ادفو.. صور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:37 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
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شاذلى عبد الفتاح
قدمت الدكتورة ميرفت السمان رئيس لجنة ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن بأسوان، ورئيس اتحاد مصر لجمعيات ذوى الإعاقة، مجموعة من المستلزمات الطبية والمساعدات العينية لمستشفى الصدر فى مركز إدفو.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات النائب حسن سيد خليل أمين محافظة أسوان بحزب مستقبل وطن بدعم مستشفيات وزارة الصحة خط الدفاع الأول فى مواجهه الأزمة.

واستقبل الدكتور أحمد محرم مدير عام مستشفى الصدر بإدفو ممثلين الأمانة ومعهم مجموعة من التبرعات. 

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ضمت هذه التبرعات ٥ برفانات فواصل بين أسرة المرضى وبعضهم، بجانب 10 بدل عزل طبية، و١٠ أطقم فرش سرير، و١٠ فيس شيلد ، و٢ علبه كمامة طبية، و300 جوانتي طبي بجانب جهاز تعقيم كلور و٥ كرتونة مياة معدنية .

ومن جانبها قالت مرفت السمان بأنه يتم السعى من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات الأهلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان منذ بداية الأزمة لدعم كافة الأجهزة المعنية ورفع كفاءتها من خلال توفير الإحتياجات اللازمة فى معركتنا جميعًا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
مستقبل وطن في أسوان يتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى صدر ادفو.. صور
مستقبل وطن في أسوان يتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى صدر ادفو.. صور
مستقبل وطن في أسوان يتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى صدر ادفو.. صور
مستقبل وطن في أسوان يتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى صدر ادفو.. صور
مستقبل وطن في أسوان يتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى صدر ادفو.. صور
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