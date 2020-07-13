AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مبادرة " احم نفسك وأسرتك " تستكمل توزيع الكحول الايثيلي بمدن أسوان.. صور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
واصلت مبادرة " أحم نفسك وأسرتك" التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعالياتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال بيع الكحول الإيثيلى بأسعار مخفضة للمواطنين ، حيث تواجدت سيارات التوزيع اليوم الإثنين، بجوار المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز نصر النوبة.

وكان محافظ أسوان قد أعلن عن إطلاق المبادرة والخاصة ببيع الكحول الإيثيلى بأسعار مخفضة تصل إلى 50 % عن مثيلتها بالسوق المحلى، حيث سيتم توزيعها عن طريق الوحدات المحلية وذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وأقرأ أيضًا :
تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان

ومن جانبه أوضح العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة بأنه تم التنسيق مع مصنع الكحول المقام بالمنطقة الصناعية بالعلاقى والذى وجه محافظ أسوان لسرعة إفتتاحه وتشغيله بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين حيث سيقوم المصنع ببيع الكحول فى عبوات مختلفة ويصل سعر اللتر منه إلى 50 جنيهًا ، والنصف لتر بسعر 25 جنيهًا ، وعبوة 100 ملى بسعر 10 جنيهات .

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال منافذ تم تحديدها بمعرفة الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز حيث انطلقت بمركز إدفو خلال يومى 6 و 7 يوليو بجوار الوحدة المحلية ، وبمركز كوم أمبو خلال يومى 8 و 9 يوليو بجوار الوحدة المحلية أيضًا ، فيما تم التوزيع بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو خلال يومى 11 و 12 يوليو.

وأضاف العميد أحمد عز بأنه يتم توزيع الكحول للجمهور داخل عدد من المناطق بنطاق مركز ومدينة أسوان منها بجوار حى شرق وميدان المحطة يوم 13 يوليو ، وبجوار أحياء غرب وجنوب يوم 14 يوليو ، وبمناطق العقاد أمام مستشفى التأمين الصحى ، والمحمودية يوم 15 يوليو.

مبادرة " احم نفسك وأسرتك " تستكمل توزيع الكحول الايثيلي بمدن أسوان.. صور
مبادرة " احم نفسك وأسرتك " تستكمل توزيع الكحول الايثيلي بمدن أسوان.. صور
مبادرة " احم نفسك وأسرتك " تستكمل توزيع الكحول الايثيلي بمدن أسوان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رصد مخالفات بناء بإدفو وفض سوق الأربعاء في أسوان

منافذ ثابتة لبيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

أهالى أسوان يلتزمون بارتداء الكمامات بالسيارات فى المواقف.. شاهد

توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بشرى للأهلى والزمالك.. وزير الرياضة يعلن جاهزية مصر لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا

في ذكرى وفاة السيدة عائشة.. كانت أحب الزوجات إلى قلب النبي .. نزلت براءتها من السماء في حادثة الإفك

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

بعد اعتذار الكاميرون .. قرار عاجل من الكاف لحسم مصير نهائيات أبطال إفريقيا

نتيجة التقديم برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ... تابعها عبر هذا الرابط

في يومها العالمي .. 3 أضرار خطيرة عند تناول البطاطس المحمرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بـ 10 فيتامينات .. إليك الخليط البرتقالي لتقوية المناعة

شاهد.. جوني ديب وطليقته آمبر هيرد بالكمامات في المحكمة

ميجان ماركل تخشى على طفلها آرتشي بسبب شهرتها الواسعة.. تفاصيل