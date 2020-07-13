مبادرة " احم نفسك وأسرتك " تستكمل توزيع الكحول الايثيلي بمدن أسوان.. صور

واصلت مبادرة " أحم نفسك وأسرتك" التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعالياتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال بيع الكحول الإيثيلى بأسعار مخفضة للمواطنين ، حيث تواجدت سيارات التوزيع اليوم الإثنين، بجوار المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز نصر النوبة.
وكان محافظ أسوان قد أعلن عن إطلاق المبادرة والخاصة ببيع الكحول الإيثيلى بأسعار مخفضة تصل إلى 50 % عن مثيلتها بالسوق المحلى، حيث سيتم توزيعها عن طريق الوحدات المحلية وذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.
وأقرأ أيضًا :
تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان
ومن جانبه أوضح العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة بأنه تم التنسيق مع مصنع الكحول المقام بالمنطقة الصناعية بالعلاقى والذى وجه محافظ أسوان لسرعة إفتتاحه وتشغيله بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين حيث سيقوم المصنع ببيع الكحول فى عبوات مختلفة ويصل سعر اللتر منه إلى 50 جنيهًا ، والنصف لتر بسعر 25 جنيهًا ، وعبوة 100 ملى بسعر 10 جنيهات .
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال منافذ تم تحديدها بمعرفة الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز حيث انطلقت بمركز إدفو خلال يومى 6 و 7 يوليو بجوار الوحدة المحلية ، وبمركز كوم أمبو خلال يومى 8 و 9 يوليو بجوار الوحدة المحلية أيضًا ، فيما تم التوزيع بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو خلال يومى 11 و 12 يوليو.
وأضاف العميد أحمد عز بأنه يتم توزيع الكحول للجمهور داخل عدد من المناطق بنطاق مركز ومدينة أسوان منها بجوار حى شرق وميدان المحطة يوم 13 يوليو ، وبجوار أحياء غرب وجنوب يوم 14 يوليو ، وبمناطق العقاد أمام مستشفى التأمين الصحى ، والمحمودية يوم 15 يوليو.
وكان محافظ أسوان قد أعلن عن إطلاق المبادرة والخاصة ببيع الكحول الإيثيلى بأسعار مخفضة تصل إلى 50 % عن مثيلتها بالسوق المحلى، حيث سيتم توزيعها عن طريق الوحدات المحلية وذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.
وأقرأ أيضًا :
تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان
ومن جانبه أوضح العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة بأنه تم التنسيق مع مصنع الكحول المقام بالمنطقة الصناعية بالعلاقى والذى وجه محافظ أسوان لسرعة إفتتاحه وتشغيله بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين حيث سيقوم المصنع ببيع الكحول فى عبوات مختلفة ويصل سعر اللتر منه إلى 50 جنيهًا ، والنصف لتر بسعر 25 جنيهًا ، وعبوة 100 ملى بسعر 10 جنيهات .
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال منافذ تم تحديدها بمعرفة الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز حيث انطلقت بمركز إدفو خلال يومى 6 و 7 يوليو بجوار الوحدة المحلية ، وبمركز كوم أمبو خلال يومى 8 و 9 يوليو بجوار الوحدة المحلية أيضًا ، فيما تم التوزيع بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو خلال يومى 11 و 12 يوليو.
وأضاف العميد أحمد عز بأنه يتم توزيع الكحول للجمهور داخل عدد من المناطق بنطاق مركز ومدينة أسوان منها بجوار حى شرق وميدان المحطة يوم 13 يوليو ، وبجوار أحياء غرب وجنوب يوم 14 يوليو ، وبمناطق العقاد أمام مستشفى التأمين الصحى ، والمحمودية يوم 15 يوليو.