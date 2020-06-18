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محافظات

تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:28 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء مروره الميدانى اليومى بسحب رخصة سائق إحدى سيارات الميكروباص الأجرة بطريق السادات مع توقيع الغرامات المقررة نظرًا لمخالفته بعدم ارتدائه للكمامة. 

كما كلف اللواء أشرف عطية مسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية للتأكد من إلتزام قائدى المركبات المختلفة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

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وشدّد المحافظ أيضًا على سرعة تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات المالية فى حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الركاب وخاصة فى وسائل النقل الجماعية. 

وخلال المرور الميدانى تفقد أشرف عطية موقع قطعة أرض فضاء مجاورة لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث وجّه المحافظ رئيس الشركة بسرعة إعداد دراسة مفصلة تتضمن عدد من المقترحات الخاصة باستغلال هذه الأرض وعرضها على المحافظ لبحث الاستفادة منها على الوجه الأكمل. 

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته بقيام مركز الـ GIS بأعمال الرفع المساحى للمنطقة لبيان موقف شبكات البنية الأساسية بالأرض التى تقع على مساحة 1200م2   .
تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان
تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان
تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان
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