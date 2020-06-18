تشديد الرقابة المرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء مروره الميدانى اليومى بسحب رخصة سائق إحدى سيارات الميكروباص الأجرة بطريق السادات مع توقيع الغرامات المقررة نظرًا لمخالفته بعدم ارتدائه للكمامة. ارتدائه





كما كلف اللواء أشرف عطية مسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية للتأكد من إلتزام قائدى المركبات المختلفة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.





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وشدّد المحافظ أيضًا على سرعة تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات المالية فى حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الركاب وخاصة فى وسائل النقل الجماعية.





وخلال المرور الميدانى تفقد أشرف عطية موقع قطعة أرض فضاء مجاورة لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث وجّه المحافظ رئيس الشركة بسرعة إعداد دراسة مفصلة تتضمن عدد من المقترحات الخاصة باستغلال هذه الأرض وعرضها على المحافظ لبحث الاستفادة منها على الوجه الأكمل.



