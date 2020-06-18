شفاء كاهن كنيسة العذراء مريم بقنا بـ بلازما الدم ..صور

تجارب ناجحة وتميزات واضحة يحققها الفريق الطبى للجيش الأبيض بمستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة وسط مشاركة مجتمعية إنسانية وطنية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .





وفى هذا الصدد فقد أعلنت مستشفى أسوان للعزل عن شفاء القمص بيشوى ناروز كاهن كنيسة العذراء مريم بقنا، والذى يعد أول مريض تم علاجه ببلازما الدم على مستوى الجمهورية حيث تم توفير الدم له من المواطن الأسوانى محمد عبد الفتاح أول متعافي من فيروس كورونا بأسوان، وكان هو أول متبرع بالبلازما فى مصر أيضًا .





وأوضحت إدارة مستشفى العزل بأنه تم إستقبال القمص بيشوي بالمستشفى فى 28 إبريل الماضى حيث كانت حالته الصحية متأخرة للغاية ، وتم التواصل مع ابنه وهو يعمل طبيبًا في قسم العناية المركزة لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى في أمريكا، وقد أفاد أبن القمص بأنه بيتم علاج المرضى المصابة بفيروس كورونا ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا .





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وأشارت إدارة المستشفى بأنه تم التواصل مع محمد عبدالفتاح أول متعافي من فيروس كورونا المستجد بأسوان ، وطلبنا منه التبرع بالبلازما حيث أبدي موافقته وترحيبه بالتبرع بالبلازما ، وتم إعطاء البلازما مع علاج وزارة الصحة وتم إستجابة المريض للعلاج حيث بدأ فى التحسن والشفاء وبالتحليل للمريض وجد أن نتيجة التحليل بقت سلبية .





وقدمت إدارة المستشفى شكرها لكل من الدكتور صالح أحمد صالح إبراهيم، والدكتورة صفاء جمعة حسن، والدكتورة الحسناء جمال عبدالفتاح ، والدكتورة هاجر صالح محمد صيدلي إكلينيكي.





وكان المتبرع الأول والثانى ببلازما الأجسام المضادة "محمد عبد الفتاح" هو وزوجته بهدف المساهمة في تقديم العلاج للمصابين بفيروس وكانا أول مصابين بالفيروس داخل المحافظة ولم يتأخرا عندما طلب منهما التبرع ببلازما الدم لتجربتها على مصابى فيروس كورونا وخاصة الحالات الحرجة حتى يتعافوا من هذا المرض .





وأشار محمد عبد الفتاح بأنه كان عائدًا من إحدى الدول الأجنبية وبعد عودته أصيب بمرض "كورونا" المستجد، ثم إنتقلت العدوى إلى زوجته وأولاده، وبعد فترة قضاها فى الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى خرج برفقة زوجته وأولاده وعادوا مرة أخرى لممارسة حياتهم الطبيعية فى 8 أبريل الماضى.





وأوضح محمد أنه فيما يتعلق بموضوع التبرع بالدم فإنه بدأ من خلال تلقيه مكالمة تليفونية من إحدى الممرضات بمستشفى العزل بأسوان والتى عرضت عليه فكرة التبرع بالدم لإنقاذ حياة مريض بالعناية المركزة عن طريق إستخدام طريقة العلاج المستحدثة وهى "بلازما الدم".





وبعد مرور ساعة قام الطبيب المختص بالإتصال عليه ليخبره أن نتائج العينات جميعها سليمة تمامًا وخالية من فيروس كورونا ومن باقى الأمراض وسيتم إستخدامها فى علاج مريض قبطى يدعى "القمص بيشوى ناروز " من محافظة قنا .





وقال أن نتائج تبرعه نجحت فى إنقاذ القمص القبطى، خاصة أنه عاش وأسرته فترة صعبة داخل الحجر الصحى وخرج من هذه المحنة بسلام هو وأسرته .



