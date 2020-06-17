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محافظات

مستقبل وطن أسوان يدعم الإدارة الصحية بكوم أمبو بمستلزمات طبية ومطهرات.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:02 م
دعم حزب مستقبل وطن
دعم حزب مستقبل وطن لمستشفيات اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
سلمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كوم أمبو شمال أسوان الإدارة الصحية كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد المطهرة للوقاية من فيروس كورنا المستجد ( كوفيد  - 19).

يأتى ذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقال النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة إن جميع أمانات الحزب بمختلف مراكز محافظة أسوان تتسابق فى تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الأبيض فى رسالته السامية لمواجهة فيرروس الكورونا.

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فيما قال خالد رضوان أمين حزب مستقبل وطن بمركز كوم أمبو إنه تم تسليم هذه المستلزمات الطبية فى إطار خطة الأمانة لدعم المراكز الطبية فى نطاق كوم أمبو حفاظًا على صحة مواطنينا والخطة مستمرة حتى زوال الخطر.

وأشار خالد رضوان إلى أنه تم توزيع الكمامات والمطهرات مجانًا على المواطنين بدائرة المركز والقرى التابعة له سواء فى الأسواق أو مواقف السيارات والمصالح الحكومية مع شرح كامل للإستخدام الأمثل للكمامات الواقية بواسطة شباب الحزب المدربين، إلى جانب توزيع كميات من المطهرات والقفازات الواقية وشرح أهمية التباعد الإجتماعى والإلتزام بقرارات الحكومة فى هذا الشأن.
مستقبل وطن أسوان يدعم الإدارة الصحية بكوم أمبو بمستلزمات طبية ومطهرات.. صور
مستقبل وطن أسوان يدعم الإدارة الصحية بكوم أمبو بمستلزمات طبية ومطهرات.. صور
مستقبل وطن أسوان يدعم الإدارة الصحية بكوم أمبو بمستلزمات طبية ومطهرات.. صور
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