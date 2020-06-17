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محافظات

حملة معا ضد كورونا بأسوان تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بالمناطق السكنية المختلفة.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:12 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
حملة ومبادرة شبابية مجتمعية تستحق كل التحية والتقدير لكونها تمثل المعدن الأصيل لأبناء أسوان الذين لم يتوانوا عن تقديم كل ما لديهم من جهود بناءة وجادة بما يصب فى صالح المواطنين وخاصة فى ظل ملحمة التكاتف والتلاحم التى يتم تنفيذها بجدية وإخلاص من كافة الأجهزة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

فهى مبادرة وحملة " معًا ضد كورونا " بأسوان التى تواصل أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى فقد قام الفريق الأول بالحملة بتطهير مبنى الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان وتصاريح العمل وشرطة المرافق بالإشتراك مع مجلس المدينة بعد توفيرهم مادة الكلور المستخدمة فى التعقيم.

كما تم تطهير منازل الحالات الإيجابية بمنطقة الشيخ علي ومنطقة الكساره بأبو الريش قبلى وبشارع البركة والسودانيين ومنطقة أطلس بمشاركة منى راجح و فارس أحمد و جمال مغازى ومحمد حسين . 

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فيما قام الفريق التانى بتعقيم منازل حالات إيجابية بمنطقة الرحاب بكيما ومنطقة الصالحين بمشاركة محمد سيد ورشدى الوردانى ودعاء خلف، مع قيامهم بتوعية المخالطين بالتعاليم الوقائية. 

كما واصل الفريق الثانى أعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو بتطهير منازل الحالات الإيجابية بجوار بنك ناصر الإجتماعى ومنطقة العطاياب ومنطقة الفارسية حيث تم تعقيم جميع لجان الثانوية العامة بإدفو استعدادًا لأداء الامتحانات وتم ذلك مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الإجتماعي بمشاركة باسم صلاح و الحسينى ضيف الله و حمادة الذوق ومصطفى هانى . 

وبالتوازى مع ذلك بدأ نشاط الخدمات الطبية بإدفو بمتابعة حالات العزل المنزلى، وإعطاء الحقن وتركيب الكانيولا حيث تم توصيل   4 أنابيب أوكسجين لـ 4 حالات عزل منزلى،  كمل تبرعت أول حالة تم شفائها وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية والتي تتابعها الخدمات الطبية للحملة بإسطوانة أوكسجين لمساعدة المرضى . 
حملة معا ضد كورونا بأسوان تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بالمناطق السكنية المختلفة.. صور
حملة معا ضد كورونا بأسوان تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بالمناطق السكنية المختلفة.. صور
حملة معا ضد كورونا بأسوان تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بالمناطق السكنية المختلفة.. صور
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