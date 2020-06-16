المستشفى والمدينة الشبابية .. شفاء 12 حالة وخروجهم من العزل بأسوان

شهدت محافظة اسوان مساء الثلاثاء تماثل 12 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة، ومن المدينة الشبابية بطريق السادات، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.





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وجاءت أسماء المتعافين من الفيروس كالتالى رفعت.م ، مروة.ص ، زينب.م.أ ، رمضان.ج ، جمال.ع ، كسبانة.ع ، أيه .ا ، محمد.أ .ع ، خالد.ع.م ، شاذلي.ز.م ، عبدالرازق.ح.م .





ويواصل باقى المصابين برنامجهم العلاجى داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.





وكانت قد شهدت مستشفى أسوان للعزل للمرة الرابعة ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا وسط إستقرار لحالة المولود والأم .

وفى بيان لإدارة المستشفى أوضحت فيه أن الحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد بأسوان شهد للمرة الرابعة على التوالى قدرة الأطباء والطاقم الطبى كاملًا على تخطى الصعاب ونجاحهم فى حالة ولادة قيصرية.

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