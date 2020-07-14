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رياضة

الزمالك يقترب من الانتهاء من أعمال صيانة منشآت النادي .. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:11 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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ملك موسي
اقترب نادي الزمالك من الانتهاء لأعمال الصيانة للنجيلة الخاصه بملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي .

ويقوم مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية بتجديد جميع صالات النادي والحدائق والملاعب وإنشاء أكثر من ثلاث صالات جديده خاصة بالكاراتيه والجودو والألعاب الأخري .

ومن المقرر أن يحدد مجلس إدارة النادي موعدا لافتتاح الصالات والحدائق الجديده بمقر النادي قبل البدء بمباريات الموسم الرياضي .

ويقوم أيمن عز الدين بالإشراف علي جميع ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي والحرص علي التواجد لحين الانتهاء من أعمال صيانة نحيلة الملاعب بالقطاع.

وحرص أيمن عز الدين المسؤول عن ملاعب قطاع الناشئين لكرة القدم علي توجيه الشكر للمستشار مرتضي منصور والمجلس علي توفير كل سبل الدعم من أجل القطاع سواء ماديه أو رياضيه أو معنوية وحرصهم علي التطوير من أجل خلق جيل جديد لكرة القدم يحمل اسم نادي الزمالك.

يأتي هذا استعدادا لاستقبال قطاع ناشئين الزمالك والبراعم وخوض التدريبات والمباريات الوديه لحين بدء الموسم الرياضي الجديد والمنافسة علي البطولات للبراعم وناشئي قطاع كرة القدم .
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