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رياضة

بعد بطولة أفريقيا.. الأهلي يتجه لبيع أليو بادجي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه مسئولي النادي الأهلي، لتسويق مهاجم الفريق السنغالي، أليو بادجي؛ عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك فيها المارد الأحمر بالدور نصف النهائي.
وحسب برنامج "اللعيب" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" فإن مسئولي الأهلي يفكرون في تسويق اللاعب السنغالي من أجل إتاحة فرصة التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث يفاضلون بين بادجي وجيرالدو من أجل مغادرة الفريق بسبب أدائهما المتواضع خلال فترة ما قبل التوقف.

ومن المقرّر أن يخوض الأهلي ودية سموحة يوم 23 يوليو مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتيجة كافة لاعبي سموحة والأهلي سلبية أثناء إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عودة منافسات الدوري الممتاز من جديد يوم 6 أغسطس المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية الخاصة بفيروس كورونا .

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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