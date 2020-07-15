بعد بطولة أفريقيا.. الأهلي يتجه لبيع أليو بادجي

كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه مسئولي النادي الأهلي، لتسويق مهاجم الفريق السنغالي، أليو بادجي؛ عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك فيها المارد الأحمر بالدور نصف النهائي.

وحسب برنامج "اللعيب" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" فإن مسئولي الأهلي يفكرون في تسويق اللاعب السنغالي من أجل إتاحة فرصة التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث يفاضلون بين بادجي وجيرالدو من أجل مغادرة الفريق بسبب أدائهما المتواضع خلال فترة ما قبل التوقف.





ومن المقرّر أن يخوض الأهلي ودية سموحة يوم 23 يوليو مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.