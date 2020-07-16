اليوم.. صرف بدل التدريب والمعاشات للصحفيين

تصرف نقابة الصحفيين اليوم الخميس بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات للأعضاء .

وأعلن الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين والقائم بأعمال امين الصندوق ان مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان قد اتخذ قرارا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة من ميزانية النقابة وذلك لحين ورود البدل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث ان المتبع كل عام هو تأخر البدل الخاص بشهر يوليو لظروف انتهاء السنة المالية .

وقال شبانة فى تصريحات سابقة له أن المجلس وضع ذلك بالحسبان واتخذ قراره تقديرا لظروف الزملاء ولإقتراب موعد عيد الأضحى المبارك بنهاية الشهر الحالى .

واضاف شبانة ان جميع الأمور والخدمات بنقابة الصحفيين تسير بإنضباط شديد كما ان الأمور المالية مستقرة الى حد كبير وتم تجهيز كافة المبالغ المخصصة لبدل التدريب والتكنولوجيا وكذلك المعاشات لشهر يوليو وتزيد عن ١٢ مليون جنيه وسيتم الصرف بالمواعيد المعتادة والمحددة فى حين سيتم صرف بدل التدريب اليوم الخميس الموافق ١٦ يوليو .