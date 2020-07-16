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أخبار البلد

اليوم.. صرف بدل التدريب والمعاشات للصحفيين

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تصرف نقابة الصحفيين اليوم الخميس بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات للأعضاء .

وأعلن الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين والقائم بأعمال امين الصندوق ان مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان قد اتخذ قرارا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة من ميزانية النقابة وذلك لحين ورود البدل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث ان المتبع كل عام هو تأخر البدل الخاص بشهر يوليو لظروف انتهاء السنة المالية .

وقال شبانة فى تصريحات سابقة له أن المجلس وضع ذلك بالحسبان واتخذ قراره تقديرا لظروف الزملاء ولإقتراب موعد عيد الأضحى المبارك بنهاية الشهر الحالى .

واضاف شبانة ان جميع الأمور والخدمات بنقابة الصحفيين تسير بإنضباط شديد كما ان الأمور المالية مستقرة الى حد كبير وتم تجهيز كافة المبالغ المخصصة لبدل التدريب والتكنولوجيا وكذلك المعاشات لشهر يوليو وتزيد عن ١٢ مليون جنيه وسيتم الصرف بالمواعيد المعتادة والمحددة فى حين سيتم صرف بدل التدريب اليوم الخميس الموافق  ١٦ يوليو .

واشار شبانة انه تولى اعمال أمانة الصندوق بصفة مؤقتة بتكليف من مجلس النقابة بجانب مهمته كأمين عام للنقابة لحين شفاء الزميل حسين الزناتى والذى يتعافى حاليا تماما من الكورونا وسيتسلم مهمته من جديد قبل نهاية الشهر الحالى على اقصى تقدير .

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