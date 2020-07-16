AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تنظم لقاءات وندوات تثقيفية لنشر الوعي بـ فيروس كورونا.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:46 ص
لقاءات وندوات تثقيفية
لقاءات وندوات تثقيفية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان عقد اللقاءات التوعوية والندوات الثقيفية للمواطنين لنشر الوعي اللازم لديهم بشأن فيروس كورونا المستجد .

ويقوم بتنفيذ هذه اللقاءات إدارة الثقافة الصحية تحت إشراف الدكتور محمد على مدير الإدارة وذلك بهدف تعريف المواطنين بطرق التعامل مع حالات العزل المنزلي والحالات المصابة .

وقال الدكتور محمد على بأن تنفيذ اللقاءات التوعوية يأتى في إطار سعى مديرية الشئون الصحية لنشر الوعى اللازم بفيروس كورونا .

واقرأ أيضًا :
حملة معا ضد كورونا بأسوان تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بالمناطق السكنية المختلفة.. صور

وتناولت اللقاءات التغذيه الصحية السليمة أعراض المرض وطرق إنتقاله وطرق الوقايه منه ، مؤكدًا أهمية إرتداء الكمامة والتباعد وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدى ، وكذا الحديث عن كيفيه التعامل مع حالات العزل المنزلى للمريض والمخالطين .

كما أوضح محمد عالى بأنه هذه اللقاءات التوعوية تم عقدها في الوحدات الصحية والأماكن العامة ، وتم كذلك عقد لقاءات مع المواطنين بكورنيش النيل .

وتابع مدير إدارة الثقافة الصحية بأسوان بأنه تم بالتوازى تم عقد ندوة توعوية للمتردين على وحدة خريت الصحية التابعة لمركز نصر النوبة .
صحة أسوان تنظم لقاءات وندوات تثقيفية لنشر الوعي بـ فيروس كورونا.. صور
صحة أسوان تنظم لقاءات وندوات تثقيفية لنشر الوعي بـ فيروس كورونا.. صور
صحة أسوان تنظم لقاءات وندوات تثقيفية لنشر الوعي بـ فيروس كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ خطة مديرية الصحة لمجابهة كورونا

في النصف الأول من 2020.. البحوث الإسلامية: نفذنا 403 قافلات دعوية و29 ألف لقاء ثقافي في جميع المحافظات

ترشيحاتنا

بعد التجارب على البشر.. أنباء سارة عن إنتاج لقاح أكسفورد

هل يجوز لرجل ارتداء السلسلة والأنسيال ؟

11 مليون جنيه.. إحالة 5 من مسئولي استاد القاهرة للمحاكمة بسبب مديونية الأهلي واتحاد الكرة

الرئيس السيسي يلتقي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية.. اليوم

أقوى من البوتكس.. ضعى هذا الزيت قبل النوم على بشرتك

بالقناع.. إطلالة غامضة لـ بسمة بوسبل عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور