صحة أسوان تنظم لقاءات وندوات تثقيفية لنشر الوعي بـ فيروس كورونا.. صور

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان عقد اللقاءات التوعوية والندوات الثقيفية للمواطنين لنشر الوعي اللازم لديهم بشأن فيروس كورونا المستجد .
وقال الدكتور محمد على بأن تنفيذ اللقاءات التوعوية يأتى في إطار سعى مديرية الشئون الصحية لنشر الوعى اللازم بفيروس كورونا .
واقرأ أيضًا :
حملة معا ضد كورونا بأسوان تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بالمناطق السكنية المختلفة.. صور
وتناولت اللقاءات التغذيه الصحية السليمة أعراض المرض وطرق إنتقاله وطرق الوقايه منه ، مؤكدًا أهمية إرتداء الكمامة والتباعد وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدى ، وكذا الحديث عن كيفيه التعامل مع حالات العزل المنزلى للمريض والمخالطين .
كما أوضح محمد عالى بأنه هذه اللقاءات التوعوية تم عقدها في الوحدات الصحية والأماكن العامة ، وتم كذلك عقد لقاءات مع المواطنين بكورنيش النيل .
وتابع مدير إدارة الثقافة الصحية بأسوان بأنه تم بالتوازى تم عقد ندوة توعوية للمتردين على وحدة خريت الصحية التابعة لمركز نصر النوبة .
ويقوم بتنفيذ هذه اللقاءات إدارة الثقافة الصحية تحت إشراف الدكتور محمد على مدير الإدارة وذلك بهدف تعريف المواطنين بطرق التعامل مع حالات العزل المنزلي والحالات المصابة .
وقال الدكتور محمد على بأن تنفيذ اللقاءات التوعوية يأتى في إطار سعى مديرية الشئون الصحية لنشر الوعى اللازم بفيروس كورونا .
واقرأ أيضًا :
حملة معا ضد كورونا بأسوان تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بالمناطق السكنية المختلفة.. صور
وتناولت اللقاءات التغذيه الصحية السليمة أعراض المرض وطرق إنتقاله وطرق الوقايه منه ، مؤكدًا أهمية إرتداء الكمامة والتباعد وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدى ، وكذا الحديث عن كيفيه التعامل مع حالات العزل المنزلى للمريض والمخالطين .
كما أوضح محمد عالى بأنه هذه اللقاءات التوعوية تم عقدها في الوحدات الصحية والأماكن العامة ، وتم كذلك عقد لقاءات مع المواطنين بكورنيش النيل .
وتابع مدير إدارة الثقافة الصحية بأسوان بأنه تم بالتوازى تم عقد ندوة توعوية للمتردين على وحدة خريت الصحية التابعة لمركز نصر النوبة .