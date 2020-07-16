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محافظ كفر الشيخ: نغطي 38% من حاجة مصر للأسماك.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مشروع بركة غليون لإنتاج الأسماك أوجد فرص عمل ضخمة لأبناء المحافظة، وربط سوق العمل بالخريجين، وأصبح هناك أمل لدى الشباب.

وأضاف "نور الدين" خلال مشاركته في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيتم إنشاء مدارس تعليم فني للاستزراع السمكي شرق وغرب محافظة كفر الشيخ. 
 
وتابع أن بركة غليون تغطي 38% من حاجة مصر للأسماك، مردفا أن صناعة تعبئة الأسماك وتغليفها وتسويقها علم من العلوم الصناعية المهمة.

وأعرب ، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه من أسرة عسكرية تحب الانضباط والالتزام وهذا سر نجاح القيادات العسكرية في المناصب القيادية المختلفة، مشيرا إلى أنه حقق العديد من النجاحات في محافظة أسيوط.
 
وتابع أن محافظة كفر الشيخ تتميز بالعديد من الأشياء من بينها الزراعة حيث يتم إنتاج 42 % من الأرز من حصيلة إنتاج الدولة، بالإضافة إلى  صناعة سكر البنجر.

وأضاف: كما تتمتع المحافظة بالعديد من المزارع السمكية بخلاف الأماكن السياحية والاستكشافات البترولية.
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