شريف رمزي: اشتغلت مع 70 نجم في مسلسل واحد بكوميديا طبيعية

قال الفنان شريف رمزي، إن مسلسل " واكلينها والعة" يعرض للعام الرابع على التوالي، وفى شهر رمضان، موضحًا أن هذا المسلسل به 70 نجم ضيف شرف، وبكوميديا طبيعية.





وأضاف شريف رمزي، خلال حواره على قناة النهار، أن مسلسل واكلينها والعة تم عرضه للمرة الأولى على منصة على اليوتيوب، وليس قناة تلفزيونية، وحصل على مشاهدات عالية .





وأشار شريف رمزي إلى أنه لم يتوقع كم المشاهدات التى حصل عليها المسلسل، قائلا: "المسلسل كوميديا قديمة، والمواطنين عاشوها فى الماضي".





ولفت شريف رمزي إلى أن الكوميديا الموجودة حاليًا تعمد على افكتات حديثة، لا يفهمها المواطنون كبار السن.





وأوضح أن المسلسل أو الفيلم الذى يسعد المواطنين يعتبر هو الملك، ففى الماضى كانت النكت تضحك المواطنين، ولكن اليوم هناك مئات الأشخاص يحملون الكوميديا.



