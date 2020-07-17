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مرأة

بـ قصة شعر جديدة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار على السوشيال ميديا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:08 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها، بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: "صباح النور و اللذاذه ، قصيت شعري، ايه رأيكم".

وتألقت أسما شريف منير مرتدية بلوزة باللون الأسود منقط باللون الأبيض بشكل جمالي بسيط وبدون تكلف.

و لفتت الأنظار بقصة شعرها الجديدة وهي اعتمدت على خصلات الشعر القصير باللون البني.

كما اعتمدت على وضع المكياج ذات الألوان الترابية الهادئة، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع اللون البني الهادئ كآيشادو، وإبراز العينين بالماسكرا السوداء.

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