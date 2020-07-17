بـ قصة شعر جديدة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار على السوشيال ميديا





وعلقت على الصورة قائلة: "صباح النور و اللذاذه ، قصيت شعري، ايه رأيكم".





وتألقت أسما شريف منير مرتدية بلوزة باللون الأسود منقط باللون الأبيض بشكل جمالي بسيط وبدون تكلف.





و لفتت الأنظار بقصة شعرها الجديدة وهي اعتمدت على خصلات الشعر القصير باللون البني.





كما اعتمدت على وضع المكياج ذات الألوان الترابية الهادئة، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع اللون البني الهادئ كآيشادو، وإبراز العينين بالماسكرا السوداء.





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