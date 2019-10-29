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مرأة

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:15 م
آية التيجي
شاركت أسماء شريف منير متابعيها صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بلوك جرئ ومختلف، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير، وقد عبر متابعوها عن مدى رقتها وجمال إطلالتها.

وارتدت أسماء شريف منير بدلة شمواه باللون الفوشيا، وكانت عبارة عن جاكت باللون الفوشيا، وبنطال من نفس اللون، وارتدت أسفل البدلة توب باللون الأبيض، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

وتركت أسماء شريف منير شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وبدا مبللًا بشكل بسيط، وغيرت من لون شعرها وجعلته باللون الأحمر الناري، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت أسماء شريف منير إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت اي شادوا باللون البينك مع آي لاينر باللون الأسود، وقد اختارت أحمر الشفاه باللون البينك.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

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