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محافظات

خروج سيدة حامل فى الشهر التاسع بعد تعافيها من كورونا بعزل قها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:12 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى قها المركزى والمخصص لاستقبال حالات مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية شفاء وخروج سيدة حامل في أول الشهر التاسع من المستشفى بعد تماثلها للشفاء واستقرار حالتها الصحية. 


من ناحية أخرى قام الدكتور احمد سعد خيامي مدير عام مستشفى قها للحجر الصحي بتكريم فريق المطبخ المسئول عن عمل وتقديم الوجبات الطازجة للفريق الطبي والمرضى. 

وأثنى خيامى كثيرا على جهود الفريق الكبيرة وتميزهم واتقانهم لعملهم حيث انهم من الجنود المجهولة في نجاح تلك المنظومة داخل مستشفى قها للحجر الصحى ، قائلا " أنهم فعلا ابطال وقدموا الكثير وشهد لهم الجميع بإخلاصهم وجودة عملهم وتحديهم لكل الصعاب لتقديم خدمة فندقية متميز. 

وكان الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي والمخصص لاستقبال مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية عن خروج 490 حالة من المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس، منذ بدء الجائحة. 

وأشار منير الى أنه يتعافى يوميا متوسط 10 حالات يومية ويغادرون المستشفى بعد تقديم بروتوكول العلاج الخاص لهم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة. 

وأضاف أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة في التعامل مع الحالات.
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