اشتباكات وتراشق بزجاجات المياه فى برلمان تايوان.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها نقاشات صاخبة في برلمان تايوان أفضت إلى عراك للمرة الثالثة خلال 15 يومًا، حتى أن الأمر وصل ببعض النواب إلى إلقاء عبوات مائية على معارضيهم.





والنواب التايوانيون معروفون بخوض النقاشات جسديًا في بعض الأحيان. وعاودوا العراك في الأسبوعين الأخيرين في المناقشات حول تعيين الرئيس المقبل للوكالة المكلفة مراقبة مختلف هيئات الحكومة.





ووجه نائب من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم لكمة إلى زميل له في حزب كومينتانغ القومي المعارض.



